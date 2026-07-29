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15:04, 29 июля 2026 (обновлено: 15:10, 29 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского о Крыме

Депутат Колесник: Россия будет всеми возможными способами защищать Крым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крым как был российским, так и останется, президенту Украины Владимиру Зеленскому его не взять, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на слова политика о возвращении полуострова.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас вопрос возвращения Крыма не стоит на повестке дня. «К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — отметил он. При этом украинский лидер добавил, что «самое важное сохранить людей».

«Он сказал, что вопрос о Крыме в первоочередном порядке не стоит и продолжает бить по Крыму. Он, видимо, перепутал себя с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, потому что Макрона-то жена бьет, а вы знаете, как на Руси говорят: бьет — значит любит. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — прокомментировал депутат.

Политик подчеркнул, что Россия будет защищать полуостров всеми возможными способами, в том числе упреждающими ударами по военной инфраструктуре Украины.

«Так что он Крыма своего не увидит никогда. Как был Крым российским изначально с екатерининских времен и с елизаветинских, со времен князя Потемкина-Таврического, Федора Федоровича Ушакова, адмирала, который причислен к лику святых, так российским и останется», — поделился Колесник.

До этого на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте».

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