Мужчина не стал переспрашивать имя коллеги и обрек себя на долгие месяцы страданий

Пользователь Reddit с ником thirdaccountttt рассказал, как стал заложником собственной невнимательности. Устроившись на новую работу около полугода назад, он пропустил мимо ушей имя коллеги, с которым пересекается каждый день.

«Я подумал тогда, что в этом нет ничего страшного, и имя все равно однажды всплывет. Но оно не всплывало. Первая неделя превратилась во вторую. Вторая — в месяц. Теперь прошло больше пяти месяцев, и я будто заточил себя в клетку, потому что уже не могу просто у него спросить. Да, было окно возможностей, в рамках которого такой вопрос показался бы естественным. Это окно закрылось давным-давно. Его уже заколотили досками. Оно буквально стало местной достопримечательностью», — горько пошутил автор.

Все это время он вынужден использовать вместо имени коллеги различные слова: «друг», «чувак», «бро» и многие другие. Однако в один из дней ситуация стала критической, когда тот попросил вписать его имя в график дежурств, объяснив это тем, что составители документа вечно коверкают его.

«Я держал ручку, как заряженное оружие. Он навис надо мной. И тут я сделал единственное, что пришло мне на ум — сказал: "Впиши сам, у тебя почерк лучше". Коллега парировал: "У меня ужасный почерк". На это автор ответил: "Да, но хотя бы имя будет написано без ошибок". И это каким-то образом сработало!» — обрадовался мужчина.

Когда коллега вписал свое имя в график, автор наконец-то узнал его. Не называя его, он отметил, что имя оказалось достаточно заурядным.

