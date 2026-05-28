07:01, 28 мая 2026ПутешествияЭксклюзив

В Индонезии рассказали о поставленном россиянами на Бали рекорде

Спикер Сената Индонезии Наджамудин: Число туристов из РФ выросло на 30 процентов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Число туристов из России в Индонезию в 2025 году выросло почти на 30 процентов в сравнении с 2024 годом и достигло рекордных показателей. С таким заявлением в интервью «Ленте.ру» выступил председатель Совета представителей регионов (верхней палаты парламента) республики Султан Бактиар Наджамудин.

«Все больше россиян приезжают в Индонезию, они считают нас своим вторым домом», — высказался спикер индонезийского Сената.

По данным Наджамудина, за 2025 год в Индонезию приехали 178,4 тысячи граждан России, а авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту регулярных рейсов на остров Бали. Политик также отметил вклад российских туристов, предпринимателей и специалистов в местную экономику, в том числе создание рабочих мест для индонезийцев. При этом он призвал иностранцев полностью соблюдать правила и законы принимающей страны.

«Я уверен, что в этом году и в последующие годы россиян станет еще больше благодаря очень хорошим и стабильным отношениям между нашими странами», — резюмировал Наджамудин.

Ранее Ассоциация туроператоров России назвала Бали достойной альтернативой Мальдивам. Также российским туристам предложили рассмотреть Гоа в Индии, куда часто приезжают ради местной традиционной медицины.

