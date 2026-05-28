Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:10, 28 мая 2026Силовые структуры

Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

В Москве арестован замглавы АО «НПК "Уралвагонзавод"» Семизоров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве Басманный суд арестовал топ-менеджера главного танкового завода России Дмитрия Семизорова. Информация об этом появилась в картотеке суда.

По информации, указанной в картотеке, решение об избрании Семизорову меры пресечения в виде заключения под стражу было принято судом 27 мая. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). По ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил собственный источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Семизоров является заместителем генерального директора «НПК "Уралвагонзавод"». Его дело связывают с нарушениями при выполнении государственного контракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Москве Пресненский районный суд приговорил бывшего первого заместителя руководителя ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрея Шестакова к 12 годам лишения свободы. Его обвиняют в хищении 28 миллионов рублей и взятке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Ажиотажный спрос россиян на наличные доллары объяснили

    Российский боец обманул противника с помощью кирпича и вышел победителем из схватки

    США совершили «оборонительную» атаку на Иран

    Трамп поддержал Пашиняна

    Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

    Иран нанес ответный удар по базе США

    Женщина пережила остановку сердца и поделилась загробными видениями

    «Младший брат» Матвиенко высказался о встрече с ней в Москве

    В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok