Задержан топ-менеджер главного танкового завода России

В Москве арестован замглавы АО «НПК "Уралвагонзавод"» Семизоров

В Москве Басманный суд арестовал топ-менеджера главного танкового завода России Дмитрия Семизорова. Информация об этом появилась в картотеке суда.

По информации, указанной в картотеке, решение об избрании Семизорову меры пресечения в виде заключения под стражу было принято судом 27 мая. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). По ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил собственный источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Семизоров является заместителем генерального директора «НПК "Уралвагонзавод"». Его дело связывают с нарушениями при выполнении государственного контракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности.

