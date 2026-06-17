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20:02, 17 июня 2026Мир

Трамп сделал заявление после разговоров с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что что-то должно произойти в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Что-то должно произойти в конфликте на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в ходе саммита «Большой семерки» (G7) во Франции, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

После «очень хороших» переговоров по телефону с президентом России Владимиром Путиным и «продуктивного» разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил мнение, что они оба хотят «что-то сделать».

«Что-то должно произойти (...) Думаю, они оба хотят что-то сделать. Просто не знают как», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По его словам, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.

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