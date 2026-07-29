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Силовые структуры
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07:34, 29 июля 2026Силовые структуры

Российский бизнесмен сорвал маску с решившего расправится с ним и его сыном бандита

В Башкирии пытавшийся убить бизнесмена с сыном мужчину отправили под домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Башкирии пытавшийся расправиться со знакомым бизнесменом и его 10-летним сыном мужчина находится под домашним арестом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Babor.

По данным канала, все произошло в Железногорске-Илимском в мае 2025 года. Тогда потерпевший с сыном находились в машине и к ним ворвались двое людей в масках. Один из злоумышленников пытался удушить мужчину, а второй ударил мальчика и пригрозил ему расправой. В какой-то момент пострадавший смог сорвать маску с нападавшего, а когда она слетела, он узнал своего знакомого. Мужчина крикнул сыну его имя и велел бежать и звать на помощь. В результате этого отцу и сыну удалось спастись.

Сейчас ребенок ходит к психологу.

Как сообщает Mash Babor, расследование нападения тянется больше 14 месяцев. За это время дело несколько раз возвращали на дорассмотрение из-за ошибок. Жена потерпевшего рассказала, что их семья до сих пор боится за свою жизнь, потому что подозреваемый находится под домашним арестом и, по ее мнению, может снова организовать на них нападение. Женщина обратилась в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Перми суд арестовал киллера, расправившегося с российским бизнесменом в баре в 2023 году.

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