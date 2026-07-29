Раскрыт один из участников нападения на награжденного Путиным ученого РАН

«112»: Задержан один из участников избиения ученого РАН Зезина

Раскрыт один из участников избиения награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигурант задержан. С ним проводятся следственные действия. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Зезина избили под «веселые крики детей», наблюдавших за нападением. Напавшие на ученого были родителями детей, которые на квадроциклах уничтожали находившиеся в его ведении опытные сельскохозяйственные поля, и напали на него прямо на глазах у несовершеннолетних.

Все произошло 13 июля. Тогда он вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где они встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Ученый связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

28 июля Зезина не стало. Отмечается, что это произошло после нападения в поселке Исток.