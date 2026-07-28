Свердловский депутат Вегнер: Ученого Зезина перед смертью избили под веселые крики детей

Известного российского ученого, главу ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиту Зезина перед смертью били под «веселые крики детей», наблюдавших за нападением. Подробности избиения появились на странице депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера во «ВКонтакте».

По словам Вегнера, напавшие на ученого были родителями детей, которые на квадроциклах уничтожали находившиеся в его ведении опытные сельскохозяйственные поля, и напали на него прямо на глазах у несовершеннолетних. Также законодатель сообщил, что после того как напавшие избили Зезина, они напали на ветерана.

Дети стояли рядом, смотрели на происходящее избиение и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши. Никита Николаевич практически потерял сознание, и нелюди принялись бить А. Шанина, плевали в лицо ветерану боевых действий Вячеслав Вегнер

Также он указал, что ученого добивали ногами.

О нападении на ученого сообщалось ранее во вторник, 28 июля. Смерть Зезина наступила в больнице. После нападения специалист РАН пережил инфаркт.