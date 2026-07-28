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12:16, 28 июля 2026 (обновлено: 12:31, 28 июля 2026)Россия

В Екатеринбурге известный ученый скончался после нападения

В Екатеринбурге ученый РАН Зезин скончался после избиения отцом юного квадроциклиста
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: УрФАНИЦ УрО РАН / YouTube

В Екатеринбурге скончался 68-летний доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Отмечается, что мужчина умер после нападения в поселке Исток. Об этом пишет e1.ru.

СМИ пишет, что причиной смерти стал инфаркт, однако близкие уверены, что он умер после избиения. 13 июля, по словам депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, ученый со своим заместителем обследовали поля и посевы, где встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Никита Николаевич связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института. В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову, сопровождая свои действия матом. Вегнер написал, что рядом стояли дети и весело покрикивали в восторге от действий «озверевшего папаши». Депутат убежден, что между нападением и скоропостижной кончиной ученого есть прямая связь.

Известный российский ученый Сергей Масленников скончался во время иностранной командировки.

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