Умер известный ученый-биолог из России

В Китае умер известный морской биолог Сергей Масленников

Известный российский ученый Сергей Масленников скончался во время иностранной командировки. Об этом сообщает РИА Новости.

В Центре аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке, который он возглавлял, Масленникова назвали выдающимся ученым. Морской биолог скончался во время рабочей поездки в город Янтай, расположенный в Китае.

Сергей Масленников — кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН. В сообщении уточняется, что он скоропостижно скончался на 63-м году жизни.

Коллеги также назвали Масленникова автором множества научных проектов и исследований. Так, он совместно с учеными из Владивостока впервые в России добился высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов в процессе искусственного воспроизводства.

