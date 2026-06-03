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03:41, 3 июня 2026Путешествия

Россиянка побывала в метро Токио и назвала его преимущества перед московским

Алина Черненко

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена побывала в метро столицы Японии и назвала его главные преимущества перед московским. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что на каждой станции метро в Токио есть умный туалет, всегда чистый и бесплатный. Они оборудованы подогревом сиденья, встроенным биде и даже кнопкой музыкального сопровождения. Рядом всегда есть бумага, антисептики и инструкция, как обработать сиденье до и после себя, чтобы оно оставалось чистым.

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Кроме того, путешественницу удивили детские комнаты и туалетные кабинки для родителей с детьми, которые тоже есть на всех станциях метро. Туда можно зайти, чтобы покормить, запеленать или переодеть ребенка. «Казалось бы, мелочь, но из таких мелочей и складывается впечатление, что о людях здесь действительно подумали. Потратили деньги на комфорт, а не на роспись на стенах», — констатировала она.

Россиянка также не ожидала увидеть в метро отдельные зоны для женщин с зеркалами. Там они могут поправить макияж, причесаться и привести себя в порядок. «Японцы внимательны к внешнему виду, всегда выглядят опрятно, и видно, что такая инфраструктура для них не роскошь, а обычная часть повседневной жизни», — отметила Елена.

Еще одна особенность метро в Токио, на которую обратила внимание блогерша, — тишина в вагонах. В поезде никто не разговаривает по телефону, не включает видео со звуком, не слушает музыку без наушников и не обсуждает громко свои дела. В основном люди сидят молча, спят, читают, смотрят в телефон или листают комиксы.

Другое отличие японского метро от московского — люди заранее встают по специальной разметке на платформе, выстраиваются аккуратно друг за другом в очередь и ждут поезд. «Когда двери открываются, сначала пассажиры выходят, и только потом остальные спокойно заходят внутрь. Никто не лезет вперед, не расталкивает плечами, не пытается проскочить первым и занять сидячее место. Это очень непривычно, потому что в России все наоборот», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Китае и сравнила местное метро с московским. Первое, на что она обратила внимание, — чистота и отсутствие неприятных запахов.

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