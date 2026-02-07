Реклама

Россиянка описала метро в Китае фразой «лучше московского»

Алина Черненко

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена, посетившая Пекин, Шанхай, Гонконг и Шэньчжэнь, описала метро в Китае фразой «лучше московского». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — чистота и отсутствие неприятных запахов. «Никто не делает свои нужды по углам, так как нет бездомных, которые ночуют под землей, в Китае повсеместно развешаны камеры, поэтому такое поведение просто недопустимо, сразу все фиксируется на видео», — пояснила она.

Второй плюс китайского метро, о котором рассказала Елена, — безопасность. По ее словам, пассажиры могут не беспокоиться о сохранности личных вещей. Даже если кто-то из них забудет в поезде телефон, кошелек или сумку, их вернут хозяину.

Россиянка отметила, что в китайском метро не принято громко разговаривать или смотреть видео со звуком. По ее мнению, тишина в общественном транспорте — это проявление элементарного уважения к другим.

«Люди могут быть уставшими после работы или заняты своими делами. Ведь в больших городах на дорогу уходит довольно много времени, и есть те, кто не хочет его терять зря», — констатировала она.

Кроме того, блогерша заметила, что на входе в вагоны китайцы не толпятся и не толкаются, а выстраиваются в ряд и заходят по очереди. А если в вагоне уже совсем нет места, то люди стоят и ждут следующий поезд. «Считаю, это пример, которому надо поучиться», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала привычки китайцев словами «неужели люди так живут?» В частности, россиянке показалось, что они едят буквально все подряд.

