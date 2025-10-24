Путешествия
07:30, 24 октября 2025Путешествия

Россиянка описала привычки китайцев словами «неужели люди так живут?»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sittirak Jadlit / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница по имени Елена побывала в Поднебесной и описала привычки китайцев словами «неужели люди так живут?» Эмоциями от знакомства с местной культурой она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, некоторые повадки жителей Китая вызывают уважение и восхищение у иностранцев, но к большинству приезжим сложно привыкнуть. «Испытываешь культурный шок. Остается только принять их», — написала Елена.

Так, например, тревел-блогерше показалось, что китайцы едят буквально все подряд. Многое из их рациона — то, что в России считается несъедобным. Елена призналась, что с осторожностью пробовала местные блюда. Она посоветовала к посещению кафе, в которых для клиентов готовят из выбранных ими продуктов.

Также российская путешественница поделилась интересной культурной особенностью китайцев — в стране не принято доедать еду, это считается дурным тоном и признаком бедности. Также китайцы не убирают за собой и не очень тщательно следят за гигиеной. «Они не моют руки, не прикрывают рот, когда чихают, плюются посреди улицы, мусорят, оставляют после себя беспорядок — это все для них нормально», — подчеркнула Елена.

Еще одна особенность Китая, по ее словам, состоит в том, что не везде есть центральное отопление. Россиянка поразилась тому, что в одной из самых технологичных стран мира люди зимой мерзнут в квартирах.

Ранее туристка из России побывала в Китае и была разочарована местной едой. Она призналась, что за неделю нахождения в стране она сбросила пять килограммов.

