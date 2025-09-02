Китай вводит безвизовый режим для россиян. Когда он начнет действовать и как будет работать?

Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября

Россияне смогут летать без визы еще в одну страну Азии — Китай. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китайской Народной Республики (КНР) Го Цзякунь в ходе брифинга.

Представитель китайского дипломатического ведомства уточнил, что власти страны решили ввести безвизовый режим для россиян «в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам».

Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай Го Цзякунь официальный представитель МИД КНР

Туристы у Великой Китайской стены Фото: Florence Lo / Reuters

Когда начнет действовать безвиз с Китаем и как будет работать?

Безвизовый режим между Россией и Китаем начнет действовать уже в сентябре этого года. Так как власти страны решили ввести безвиз в пробном режиме, его действие продлится один год.

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта Го Цзякунь официальный представитель МИД КНР

Уточняется, что по безвизовому режиму россияне смогут прибыть в Китай «с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами». Для этого понадобится действующий заграничный паспорт. При этом пребывание в стране будет ограничено сроком до 30 дней.

Женщина у резных деревянных ворот в Пекине Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители туристической отрасли оценили нововведение

После введения безвиза Китай может сравняться по популярности с самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха — Турцией и Ближним Востоком. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Данная мера повлияет более существенно, чем мы даже можем ожидать», — сказал он, добавив, что турпоток в эту страну может вырасти на 30-40 процентов.

Представитель АТОР отметил, что россияне могли отдыхать по безвизу на Хайнане, однако «именно поездки на материковый Китай во многом сдерживали визовые формальности». Наиболее чувствительно это было для жителей регионов, удаленных от визовых центров.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, в свою очередь, сообщил о росте интереса россиян к путешествиям в Китай в два раза на фоне сообщений о введении безвиза.

Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в два раза Александр Брагин директор АТАГ

По его мнению, спрос на это направление также может вырасти на 30 процентов и более.

Как еще россияне могут попасть в Китай без визы?

Пока что для самостоятельной поездки в Китай россиянам необходима туристическая виза типа L, которую можно оформить в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в генконсульствах КНР. Однако в составе туристических групп граждане России могут посетить Поднебесную без визы. Группа при этом должна включать в себя от 5 до 50 человек, перемещаться по заранее согласованному маршруту и находиться в стране не более 15 дней.

Также безвизовый режим в Китае действует для россиян, которые прибывают в страну в составе туристических групп на круизных лайнерах. В таком формате в Китае можно пребывать те же 15 дней максимум, но лишь в таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Тяньцзинь, Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Бэйхай. Группа при этом должна состоять минимум из двух человек. Однако в этом случае туристы должны предъявить подтверждение, что их принимает китайская туристическая компания.

Кроме того, россияне могут воспользоваться безвизовым транзитом в Китае. В декабре 2024 года он увеличился до 240 часов. Такой вариант актуален для путешественников, направляющихся в третьи страны. Для въезда в таком формате доступны 60 контрольно-пропускных пунктов в 24 провинциях, автономных районах и городах.