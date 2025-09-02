У россиян появится безвизовая альтернатива отдыху в Таиланде и Турции

ТАСС: Безвизовый режим увеличит популярность отдыха в Китае среди россиян

Китай после введения безвиза может сравняться по популярности с самыми востребованными у россиян направлениями для отдыха. К такому выводу пришли эксперты туроператора ITM Group, сообщает ТАСС.

Как отметили специалисты, момент можно считать историческим, поскольку отмена виз Китаем станет прямым катализатором взрывного турпотока. В компании также добавили, что азиатская страна войдет в топ-5 самых посещаемых мест для отдыха у россиян, поэтому у туристов появится альтернатива Таиланду и Турции.

По сообщению вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, КНР уже демонстрирует динамичный рост въездного потока российских граждан. «С введением безвизового режима поездки в Китай для россиян станут такими же доступными, как и на Ближний Восток. Это может привести к росту турпотока до 30-40 процентов», — подчеркнул Мурадян.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.