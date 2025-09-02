Путешествия
10:36, 2 сентября 2025Путешествия

Россияне смогут летать без визы еще в одну страну Азии

МИД КНР: Россияне смогут летать без визы в Китай с 15 сентября
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Россияне смогут летать без визы в Китай с 15 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Уточняется, что пробный безвизовый режим будет действовать год. «С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он добавил, что россияне смогут посетить Китай ради встречи с родными и друзьями, а также в деловых и туристических целях, и оставаться в стране до 30 дней.

Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами.

