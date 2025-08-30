В России захотели сделать безвизовый режим с Мексикой и Багамами

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Климов подчеркнул, что Москва захотела превратить Латинскую Америку в безвизовое пространство для россиян.

«Вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам», — отметил дипломат.

Ранее Россия заключила соглашение о безвизовом режиме с Иорданией. Документы подписали главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Иордании Сергей Лавров и Айман Сафади.