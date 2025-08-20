Путешествия
Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

Главы МИД России и Иордании подписали соглашение о безвизовом режиме
Главы Министерств иностранных дел (МИД) России и Иордании Сергей Лавров и Айман Сафади подписали соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что документ предусматривает отмену виз для туристических поездок на срок не более 30 дней. При этом суммарный срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение года.

Ранее стало известно, что в России готовятся к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии, а также к расширению списка государств — претендентов на электронную визу и к введению ее многократного использования. В апреле 2025 года было подписано соглашение об отмене виз с Оманом.

