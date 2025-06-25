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11:28, 25 июня 2025Путешествия

В России захотели отменить визы с несколькими странами Ближнего Востока и Азии

Решетников: Россия готовится к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии
Алина Черненко
Мьянма

Мьянма. Фото: JomNicha / Shutterstock / Fotodom

В России готовятся к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии, к расширению списка государств-претендентов на электронную визу и к введению ее многократного использования. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в апреле 2025 года было подписано соглашение об отмене виз с Оманом. Сейчас на очереди находятся Иордания, Мьянма, Бахрейн и несколько других стран Ближнего Востока и Азии.

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Решетников добавил, что российские власти захотели также расширить список стран, представители которых могут получить электронную визу — сейчас их уже 64. Кроме того, рассматривается возможность введения ее многократного использования.

По словам чиновника, развиваются и безвизовые групповые туристические обмены. Соответствующие соглашения уже заключены с Китаем и Ираном, прорабатывается аналогичная возможность для Вьетнама и Индии.

О том, что Россия в 2025 году решила отменить визы с Бахрейном, Иорданией и Мьянмой, ранее сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Он отметил, что проект соглашения об отмене виз с Мьянмой почти готов, ожидается встреча лидеров двух стран.

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