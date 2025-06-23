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10:19, 23 июня 2025Путешествия

Россия решила отменить визы еще с тремя странами

Россия отменит визы с Бахрейном, Мьянмой и Иорданией в 2025 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Soe Zeya / Reuters

Россия решила отменить визы еще с тремя странами в 2025 году — Бахрейном, Иорданией и Мьянмой. Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил на ПМЭФ, что проект соглашения об отмене виз с Мьянмой почти готов, ожидается встреча лидеров двух стран.

Отмечается, что договоры с Иорданией и Бахрейном тоже находятся на высокой стадии проработки. «Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что России принципиально важно отменить визы с Малайзией и Саудовской Аравией. По его словам, это позволит увеличить турпоток из этих стран в два-три раза.

Ранее одна страна Европы, Молдавия, захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. Там предложили запустить рейсы из Кишинева в Москву.

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