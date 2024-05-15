Китай запустил безвизовый режим для одного типа туристов

Xinhua: Китай запустил безвизовый режим для круизных туристических групп

Китай запустил безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в страну в составе туристических групп на круизных лайнерах. Об этом сообщило агентство Xinhua.

С 15 мая туристы этого типа могут переходить границы в портах и оставаться в КНР без визы в течение 15 дней. Нововведение действует в таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Тяньцзинь, Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Бэйхай.

Безвизом могут воспользоваться организованные круизные группы, состоящие из двух и более человек. При этом у гостей должно быть подтверждение, что их принимает китайская туристическая компания.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что у Китая и России уже есть соглашение о безвизовом режиме для тургрупп. «Посещать обозначенные порты нашим туристам сейчас тоже будет удобнее: группой для морского безвиза будет считаться два человека вместо пяти», — уточнили там.

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