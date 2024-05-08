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05:00, 9 мая 2024Путешествия

В России заметили резкий рост спроса на путешествия в одну страну

Аналитики Авиасейлс: россияне стали чаще летать в Китай

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Количество бронирований авиабилетов в Китай этим летом выросло на 64 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авиасейлс. Там также выяснили, что каждый третий российский путешественник выбирает Пекин.

«На Пекин приходится 36 процентов от всех бронирований в Китай. Туристы в среднем проводят в столице две недели. Стоимость прямых перелётов из Москвы летом начинается от 41 тысячи рублей туда-обратно, а из Санкт-Петербурга с одной пересадкой — от 39 тысяч», — выяснили исследователи.

Вторым по популярности стал Шанхай — туда полетят 22 процента путешественников. Еще семь процентов забронировали билеты в Харбин — там россияне проводят в среднем три недели.

«В Шэньян отправятся пять процентов туристов, в Гуанчжоу — четыре процента. Примерно столько же полетят в Санью. Чаще всего авиабилеты в Китай бронировали из Москвы — оттуда полетит 61 процент. 11 — из Санкт-Петербурга, 10 — из Владивостока, пять — из Новосибирска, три — из Хабаровска», — поделились аналитики.

Ранее сообщалось, что представители туристической отрасли Таиланда предложили правительству ввести налог для иностранных путешественников в качестве меры борьбы с чрезмерным туризмом. В высокий сезон на Пхукете уже наблюдались пробки на дорогах и нехватка воды, а в международном аэропорту закончились свободные места для авиакомпаний.

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