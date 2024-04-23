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17:49, 23 апреля 2024Путешествия

В популярной у россиян стране Азии предложили бороться с чрезмерным туризмом

Bangkok Post: в Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Представители туристической отрасли Таиланда предложили правительству ввести налог для иностранных путешественников в качестве меры борьбы с чрезмерным туризмом. Об этом пишет местное издание Bangkok Post.

По словам вице-президента Совета по туризму этой популярной у россиян страны Азии Суравата Акараворамата, правительству следует рассмотреть вопрос о взимании туристического сбора в размере 300 батов (около 760 рублей), чтобы помочь финансировать развитие отрасли.

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Глава Федерации туристских ассоциаций Таиланда Адит Чайраттананон, в свою очередь, предупредил о риске массового наплыва путешественников, который наблюдался в королевстве до пандемии. «При прогнозе в 40 миллионов отдыхающих такие крупные направления, как Пхукет, Самуи и Паттайя, находятся на грани чрезмерного туризма», — заявил он.

Чайраттананон добавил, что в высокий сезон на Пхукете уже наблюдались пробки на дорогах и нехватка воды, а в международном аэропорту закончились свободные места для авиакомпаний. Чиновник также отметил, что одной из ключевых стратегий организации является привлечение туристов из крупных центров во второстепенные города страны.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строить новые отели ради борьбы с массовым туризмом. Власти города заявили, что они хотят сохранить его пригодным для жизни местных и гостей.

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      Марина Черняк
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