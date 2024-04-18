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20:03, 18 апреля 2024Путешествия

В популярном городе Европы запретят строить отели ради борьбы с туризмом

Reuters: в Амстердаме запретят строить отели ради борьбы с массовым туризмом

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Власти Амстердама решили запретить строить новые отели на территории популярного европейского города. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что такие меры приняты ради борьбы с массовым туризмом. «Мы хотим сохранить город пригодным для жизни жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год», — говорится в заявлении правительства.

Ранее в Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Работницы секс-индустрии захотели вступиться за путешественников, приезжающих в страну, чтобы развлечься.

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