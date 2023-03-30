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20:13, 30 марта 2023Путешествия

Амстердамские проститутки решили протестовать из-за изгнания пьющих туристов

В Амстердаме проститутки проведут акцию протеста из-за решения властей изгнать туристов

Фото: Paul Vreeker / Reuters

В Амстердаме проститутки решили провести акцию протеста из-за решения властей города изгнать пьющих туристов, устраивающих шумные вечеринки. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что протест пройдет в конце марта — начале апреля. Работники секс-индустрии в Нидерландах намерены вступиться за туристов, приезжающих в страну, чтобы развлечься.

Как уточняет источник, власти государства начали кампанию «Держись подальше», чтобы привлечь «качественных» туристов вместо тех, кто посещает столицу ради секса и наркотиков. К ним, в частности, отнесли британских путешественников, которые часто прилетают в Амстердам, чтобы увидеть Квартал красных фонарей, и известны своим пристрастием к выпивке.

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В рамках кампании туристические власти города выпустили рекламные ролики, в которых призывают иностранцев, желающих попробовать легальные наркотики, отказаться от поездок в Амстердам. В видео показали туриста, которого после вечеринки забрала полиция, в результате чего он получил штраф.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым агрессивным поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

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Зарина Дзагоева
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