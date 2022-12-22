Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 22 декабря 2022Путешествия

Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов

Стюардесса рассказала, что пассажиры из Британии всегда грубые и пьющие

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала нацию с худшим поведением на борту самолета. Об этом сообщает The Telegraph.

Бортпроводница Кристина Галвидайт (Kristina Galvydyte) рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту. В связи с этим британцы оказываются в самолете уже пьяными, либо, как минимум, подвыпившими. Девушка отметила, что на борту количество алкоголя, продаваемое одному человеку, ограничено. Однако многие британцы ухитряются проносить спиртные напитки с собой в самолет, из-за чего начинают вести себя грубо.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

«Следовательно, британцы — худшие пассажиры, с которыми приходится иметь дело, с точки зрения неподобающего поведения», — заключила стюардесса.

Галвидайт также назвала людей, которые на борту воздушного судна отличаются самым лучшим поведением. По ее словам, к таким можно отнести большинство пассажиров из континентальной Европы. «Но особенно из Скандинавии, пассажиры оттуда довольно спокойные», — считает бортпроводница.

Ранее сообщалось, что подвыпивший британец со своей спутницей учинили пьяные выходки на борту самолета, поиздевавшись над другими пассажирами, и временно избежали тюрьмы. В конце августа прошлого года пару пригласили на допрос в полицейский участок. Поначалу Хип и Микок отрицали, что были пьяны, однако позже признались, что выпили один алкогольный напиток и были чрезвычайно взволнованы перед полетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал «пощелкать» американских «Патриотов» на Украине
Перечислены лучшие гаджеты 2022 года
Путин рассказал о ежедневных встречах с российскими военными
Известная актриса призналась в необычной для своей профессии фобии
Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой
Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов
Путин назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300
Путин заявил о предпочтительности скорого завершения СВО
Путин рассказал о фиаско России после распада СССР
Путин ответил на вопрос о скупости своих высказываний о СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.