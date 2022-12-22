Опытная стюардесса назвала национальность самых худших пассажиров самолетов

Стюардесса рассказала, что пассажиры из Британии всегда грубые и пьющие

Опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала нацию с худшим поведением на борту самолета. Об этом сообщает The Telegraph.

Бортпроводница Кристина Галвидайт (Kristina Galvydyte) рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту. В связи с этим британцы оказываются в самолете уже пьяными, либо, как минимум, подвыпившими. Девушка отметила, что на борту количество алкоголя, продаваемое одному человеку, ограничено. Однако многие британцы ухитряются проносить спиртные напитки с собой в самолет, из-за чего начинают вести себя грубо.

«Следовательно, британцы — худшие пассажиры, с которыми приходится иметь дело, с точки зрения неподобающего поведения», — заключила стюардесса.

Галвидайт также назвала людей, которые на борту воздушного судна отличаются самым лучшим поведением. По ее словам, к таким можно отнести большинство пассажиров из континентальной Европы. «Но особенно из Скандинавии, пассажиры оттуда довольно спокойные», — считает бортпроводница.

Ранее сообщалось, что подвыпивший британец со своей спутницей учинили пьяные выходки на борту самолета, поиздевавшись над другими пассажирами, и временно избежали тюрьмы. В конце августа прошлого года пару пригласили на допрос в полицейский участок. Поначалу Хип и Микок отрицали, что были пьяны, однако позже признались, что выпили один алкогольный напиток и были чрезвычайно взволнованы перед полетом.