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15:53, 5 августа 2026Россия

Появились подробности о выживавших два дня на сопке пилотах пропавшего в России самолета

Иркутский губернатор Кобзев: Пилоты пропавшего Cessna 182 два дня выживали на сопке
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пилоты пропавшего лесопожарного самолета Cessna 182 два дня выживали на сопке. Такие подробности об их спасении появились у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, подробный комментарий он привел в Telegram-канале.

Он отметил, что члены экипажа воздушного судна передали свои координаты самолету БодайбоИркутск по самостоятельно собранной радиостанции.

Руководитель поисковых работ, начальник Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрий Буданов подчеркнул, что летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. Сейчас с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

О пропаже самолета в российском регионе стало известно 3 августа. Тогда Кобзев указывал, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. К поискам людей подключали самолет из Якутии и два вертолета.

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