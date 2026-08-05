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16:45, 5 августа 2026Мир

Глава ФБР рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава ФБР Патель: Бюро работает над выстраиванием отношений с коллегами из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CJ Gunther / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая для борьбы с международной преступностью. Об этом сообщил глава бюро Кэш Патель в интервью Reuters.

«Патель заявил, что за последний год он наладил новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и России», — утверждается в публикации.

По его словам, США предпринимают подобные шаги в надежде на сотрудничество в области борьбы с кибермошенничеством, транснациональной преступностью и торговлей фентанилом.

24 июля министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился в Пекине с Пателем.

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