Глава ФБР рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава ФБР Патель: Бюро работает над выстраиванием отношений с коллегами из России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая для борьбы с международной преступностью. Об этом сообщил глава бюро Кэш Патель в интервью Reuters.

«Патель заявил, что за последний год он наладил новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и России», — утверждается в публикации.

По его словам, США предпринимают подобные шаги в надежде на сотрудничество в области борьбы с кибермошенничеством, транснациональной преступностью и торговлей фентанилом.

24 июля министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился в Пекине с Пателем.