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16:07, 24 июля 2026 (обновлено: 16:22, 24 июля 2026)Мир

Министр общественной безопасности КНР встретился с директором ФБР

Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился с директором ФБР Пателем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился в Пекине с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшем Пателем. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось о планах соратника американского лидера Дональда Трампа, руководителя ФБР Кэш Пателя возглавить миссию ведомства в Россию. По данным СМИ, он станет первым главой ФБР, посетившим РФ со времен визита Роберта Мюллера в Москву в 2013 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите главы Федерального бюро расследований Пателя в страну. Песков добавил, что подобные визиты обычно проходят в достаточно непубличном режиме.

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