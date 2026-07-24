Министр общественной безопасности КНР встретился с директором ФБР

Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился с директором ФБР Пателем

Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун встретился в Пекине с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшем Пателем. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось о планах соратника американского лидера Дональда Трампа, руководителя ФБР Кэш Пателя возглавить миссию ведомства в Россию. По данным СМИ, он станет первым главой ФБР, посетившим РФ со времен визита Роберта Мюллера в Москву в 2013 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите главы Федерального бюро расследований Пателя в страну. Песков добавил, что подобные визиты обычно проходят в достаточно непубличном режиме.