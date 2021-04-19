Подвыпивший пассажир поиздевался над попутчиком во время полета и избежал тюрьмы

Подвыпивший британец со своей спутницей учинили пьяные выходки на борту самолета, поиздевавшись над другими пассажирами, и временно избежали тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

В июле 2020 года 35-летняя Джемма Хип (Gemma Heap) и 38-летний Филип Микок (Philip Mycock) летели утренним рейсом из Манчестера в Тунис. Будучи в нетрезвом состоянии, на борту пара стала вести себя «громко», «грязно ругаться» и издеваться над попутчиками — с одного из пассажиров Микок срывал шляпу, тем самым разыгрывая его.

В конце августа прошлого года пару пригласили на допрос в полицейский участок. Поначалу Хип и Микок отрицали, что были пьяны, однако позже признались, что выпили один алкогольный напиток и были чрезвычайно взволнованы перед полетом. Они также согласились, что «возможно, вели себя громко».

Суд отметил, что несмотря на «хамское и пьяное» поведение, пара все-таки извинилась перед пассажирами в конце полета. Учитывая наличие четырех детей у Хип, женщину приговорили к четырем месяцам тюрьмы, но отложили исполнение наказания на год, Микоку дали шесть месяцев и также отсрочили заключение на 18 месяцев.

Ранее в марте пассажир неожиданно впал в бешенство в самолете и порвал попутчику ухо. Как отмечается, мужчина стал «беспокойным», когда встал со своего места, чтобы достать с верхней полки ручной клади «что-то вроде таблеток». Сев обратно в кресло, турист начал кричать прямо в лицо своему соседу и требовать, чтобы тот не трогал его.