Пассажир впал в бешенство в самолете и порвал попутчику ухо

Пассажир впал в бешенство в самолете и набросился на попутчика с кулаками, порвав ему ухо. Об этом сообщает Daily News.

В среду, 17 марта, 45-летний житель Нью-Джерси Джон Юркович-младший (John Yurkovich Jr.) летел в Майами на рейсе американской авиакомпании United Airlines. Во время полета мужчина неожиданно вышел из себя и напал на другого пассажира.

Как отмечает издание, Юркович стал «беспокойным», когда встал со своего места, чтобы достать с верхней полки ручной клади «что-то вроде таблеток». Сев обратно в кресло, мужчина начал кричать прямо в лицо своему соседу и требовать, чтобы тот не трогал его.

Когда сидевший рядом мужчина не ответил, Юркович ударил его несколько раз по лицу, разбив ему очки и порвав ухо. Уточняется, что пострадавшему в результате нападения потребовалось наложить семь швов.

Попутчики немедленно вмешались в драку — чтобы удержать Юрковича, им пришлось связать его ремнем и скрепить его руки застежкой-молнией. Один из пассажиров, который оказался врачом, ввел мужчине успокоительное.

В итоге самолет совершил вынужденную посадку в Чарльстоне, где Юркович в смирительной рубашке был задержан полицией. При обыске у мужчины нашли 1,5 грамма метамфетамина. Помимо предъявленных обвинений в нападении, пассажир также подозревается в хранении наркотиков с целью их дальнейшего распространения.

Сообщается, что Юркович был освобожден под залог в 50 тысяч долларов.

Ранее в марте пьяная пассажирка устроила на борту самолета дебош — она вцепилась в волосы стюардессы, крича «надеюсь, мы все умрем». Находясь в полете в нетрезвом виде, женщина вела себя агрессивно, делала «странные замечания» другим пассажирам и угрожала бортпроводникам физической расправой.