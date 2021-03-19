Россиянин отвлеченно выругался, помахал руками около самолета и был снят с рейса

На Урале пассажир российского самолета устроил дебош на трапе около лайнера и был снят с рейса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в аэропорту Сургута в процессе посадки на рейс в Москву. По информации ведомства, один из путешественников, 43-летний житель Подмосковья, нарушил общественный порядок — отвлеченно ругался на подходе к воздушному судну, безадресно выражался нецензурной бранью и размахивал руками.

В результате ему было отказано в дальнейшем перелете. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).

18 марта сообщалось, что пассажирка устроила на борту самолета пьяный дебош. 41-летняя жительница Великобритании возвращалась домой в салоне первого класса. Как позже призналась путешественница, во время полета она находилась в нетрезвом виде. Женщина вела себя агрессивно, начала делать «странные замечания» одному из пассажиров, требовать у бортпроводников алкоголь и угрожать им физической расправой.