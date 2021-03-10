Самолет прервал полет после слов буйного пассажира об Иисусе

Самолет авиакомпании Air France прервал рейс и совершил вынужденную посадку после того, как один из пассажиров начал буйно себя вести. Кадры и детали произошедшего опубликовало Mirror.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту в индийский Нью-Дели из Ганы через Париж. По словам очевидцев, вскоре после вылета из французской столицы мужчина, чья личность не раскрывается, устроил дебош.

В частности, он непристойно высказался об Иисусе Христе, заявляя, что тот якобы «должен уйти», а также не реагировал на замечания окружающих, стучал в дверь кабины пилотов и угрожал физической расправой бортпроводнику. На размещенных в сети кадрах видно, что попутчики пытались успокоить дебошира.

В результате экипаж самолета принял решение аварийно приземлиться в столице Болгарии, нарушитель был снят с рейса и задержан местной полицией сразу по прибытии. Ему предъявлено обвинение в нарушении безопасности авиаперелета, в случае признания виновным пассажиру грозит до десяти лет лишения свободы.