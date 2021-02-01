Пассажирка оплатила счет в аэропорту и возмутилась графой «за услуги чернокожим»

Пассажирка авиакомпании American Airlines обвинила организацию в «расовой предвзятости» после того, как оплатила счет в аэропорту и обнаружила в банковской выписке графу «за услуги чернокожим». Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года в аэропорту штата Северная Каролина. Американка Кьетра Брайант (Kyetra Bryant) возмутилась тем, что в счете, выставленном перевозчиком за транспортировку багажа, отдельным пунктом значилось обслуживание афроамериканцев.

«Я не настолько глупа и не думаю, что это была ошибка. Таким вещам нет оправдания, явный пример расовой предвзятости», — сообщила путешественница в соцсетях и добавила, что направила соответствующий запрос в авиакомпанию.

В свою очередь представитель American Airlines заявил, что ответственность за случившееся несет банк-эмитент, обслуживающий карту, которой был произведен платеж.

Издание подчеркнуло, что обратилось в финансовую организацию за комментарием, однако пока не получило ответа.

15 июля прошлого года сообщалось, что самолет Alaska Airlines вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дебошира, обещавшего убить попутчиков, если они не признают Иисуса чернокожим. Спустя 20 минут после взлета один из пассажиров в респираторной маске вскочил со своего места и начал разгуливать по салону, угрожая другим туристам.