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21:20, 24 июля 2026 (обновлено: 21:26, 24 июля 2026)Мир

Трамп пригрозил Евросоюзу из-за штрафа Google

Трамп: ЕС заплатит «очень высокую цену» за решение оштрафовать Google на €890 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Евросоюз (ЕС) заплатит «очень высокую цену» за решение оштрафовать американскую компанию Google на 890 миллионов евро. Последствиями пригрозил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Европейский союз заплатит очень высокую цену за такое незаконное и крайне неэтичное поведение, о последствиях которого я неоднократно их предупреждал. Все эти меры будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, против Европейского союза в кратчайшие возможные сроки будут введены существенные пошлины. Продолжение следует!» — написал Трамп.

Президент США отметил, что общий объем штрафов Google в ЕС превысил 18 миллиардов долларов. Также он упомянул штрафы Apple и Amazon на 15 миллиардов и 2,5 миллиарда долларов соответственно, назвав эти решения «дискриминационной практикой».

В конце марта посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявил, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании, если хочет остаться частью экономики искусственного интеллекта.

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