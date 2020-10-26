Надпись на кепке пассажира самолета вывела из себя пилота и вызвала споры в сети

Нецензурная надпись на кепке чернокожей авиапассажирки вывела из себя командира воздушного судна и вызвала споры среди пользователей сети. Подробности произошедшего опубликовал администратор Instagram-аккаунта @passendershaming, в котором обсуждаются неоднозначные поступки туристов.

Согласно видеозаписи, опубликованной участницей конфликта, она поднялась на борт авиакомпании Delta Airlines в головном уборе с надписью Fuck. Когда путешественница расположилась в своем кресле, к ней подошел раздраженный пилот и потребовал, чтобы она сняла кепку или удалилась из самолета.

Пассажирке пришлось подчиниться и она положила головной убор себе на колени, однако сотрудник авиакомпании продолжил ее отчитывать. Администратор аккаунта высказался по поводу произошедшего и счел поступок пассажира неуважительным, а также попросил аудиторию страницы прокомментировать эту ситуацию. Пользователи сети бросились обсуждать конфликт.

«Белые люди считают, что эта женщина должна была подчиниться пилоту. Она действительно ему подчинилась, однако этот пожилой белый мужчина продолжил отчитывать ее как ребенка, которого нужно дисциплинировать. Он не имел на это права!» — поделилась своим видением одна пользовательница.

«Этот пилот просто пытается продемонстрировать свою власть и в этом он совершенно не прав», — согласилась с ней другая читательница.

«Я 52-летняя бабушка и даже мне не кажется, что произошло что-то страшное. Вы не можете диктовать людям, что им надевать. Мы каждый день произносим это слово по несколько раз. Если бы она сказала, что хочет убить кого-то, это было бы плохо, но пилот раздул скандал на пустом месте», — высказалась еще одна женщина.

«Эта пассажирка очень надоедлива и ведет себя как ребенок. Почему она проявляет такую грубость вместо того, чтобы быть вежливой? Еще и записывает все на камеру, как будто произошло что-то грандиозное», — поспорил с ними еще один юзер.

В октябре пассажирку самолета публично пристыдили и заставили переодеться в рубашку пилота из-за откровенного наряда. Как сообщила девушка, инцидент произошел во вторник, 6 октября, в аэропорту Чикаго. Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines задержали ее у выхода на посадку и попросили сменить наряд.