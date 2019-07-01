Авиапассажирку выгнали из самолета за слишком откровенный наряд

Пассажирка авиакомпании EasyJet пожаловалась на стюардессу, которая не пустила ее в самолет из-за вызывающего наряда. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Гарриет Осборн поднялась на борт самолета, следовавшего из Малаги в Лондон, в прозрачной кружевной блузке черного цвета, надетой на голое тело. Бортпроводница не пустила ее в самолет в таком виде, заявив, что наряд девушки слишком откровенен и оголяет ее грудь. По словам Осборн, стюардесса разговаривала с ней грубо и заставила чувствовать себя «дешевкой».

«Она [стюардесса] загородила меня рукой и попросила отойти в сторону, сказав, что мне придется прикрыться, если я хочу лететь на самолете. Затем она потребовала, чтобы я покинула салон лайнера, и тогда я решила надеть что-нибудь сверху. Когда я попыталась вернуться на борт, она заявила, что не пустит меня в свой самолет», — пожаловалась Осборн.

Пассажирка добавила, что после случившегося она расплакалась и ей пришлось ночевать в аэропорту, чтобы дождаться следующего рейса и улететь домой.

Представители EasyJet рассказали свою версию произошедшего. Они отметили, что выгнали Гарриет Осборн из самолета из-за неподобающего поведения и оскорблений в адрес одной из сотрудниц авиакомпании, а не из-за внешнего вида. «Наш бортовой и наземный экипаж обучены оценивать любую ситуацию и действовать быстро и адекватно. Мы не терпим оскорбительного или угрожающего поведения по отношению к нашим сотрудникам», — пояснили в EasyJet.

В феврале другая пассажирка пожаловалась на стюардессу авиакомпании Jetstar, которая публично унизила ее за внешний вид. 28-летняя Шошана Страйкерт рассказала, что летела навестить свою мать в Брисбен и надела черный кроп-топ и светло-розовые брюки с высокой талией. Когда она поднялась на борт, стюардесса отчитала ее за наряд.

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