Стюардесса публично унизила пассажирку за слишком откровенный наряд

Пассажирка пожаловалась на стюардессу авиакомпании Jetstar, которая публично унизила ее за внешний вид. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала 28-летняя Шошана Страйкерт, инцидент произошел после посадки на рейс из Мельбурна в Брисбен, Австралия. Страйкерт летела навестить свою мать в больнице и не задумывалась, во что одета. На ней были черный кроп-топ и светло-розовые брюки с высокой талией.

По словам Страйкерт, как только она поднялась на борт, к ней подошла стюардесса и начала отчитывать ее за наряд.

«Бортпроводница сделала мне замечание и попросила меня надеть футболку или прикрыться пледом», — пожаловалась Страйкерт. Она также добавила, что наблюдавшая за скандалом незнакомая пассажирка из жалости протянула ей свою куртку.

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«Все пассажиры пялились на меня. Я была унижена и оскорблена. Под моим топом был бюстгальтер, а снизу слегка виднелся живот. Jetstar назвали меня шлюхой, а потом предложили 50 долларов вместо извинений», — возмутилась Страйкерт.

Она пояснила, что после жалобы, опубликованной в социальных сетях, компания предоставила ей ваучер со скидкой на следующий перелет.

В августе 2018 года канадка Ленор Херрем пожаловалась на то, что сотрудники компании WestJet публично унизили ее из-за фотографии в паспорте. Она планировала лететь из города Калгари, Канада, в город Саскатун к родителям, однако при посадке у нее возникли проблемы: сотрудница аэропорта, проверявшая документы, смутилась из-за фотографии в удостоверении личности, которая была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.

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