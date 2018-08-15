Женщину-трансгендера унизили в аэропорту из-за мужской фотографии в паспорте

Пассажирка канадской авиакомпании WestJet пожаловалась на то, что сотрудники аэропорта унижали ее в присутствии других туристов из-за фотографии в паспорте. Об этом сообщает Newshub.

Женщина-трансгендер Ленор Херрем планировала лететь из Калгари в Саскатун к родителям, однако при посадке в самолет у нее возникли проблемы. Сотрудница аэропорта, проверявшая ее документы, смутилась из-за фотографии в удостоверении личности, так как она была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.

По словам пассажирки, работница аэропорта несколько раз повторила: «Они не совпадают», глядя на лицо девушки и ее фотографию. «Я несколько раз мягко объяснила ей, что я трансгендер, но мое лицо осталось таким же. И мое имя на посадочном талоне совпадало с именем в паспорте», — уточнила Херрем.

После этого другой сотрудник разрешил пассажирке пройти на свое место в самолет, однако спустя 10 минут оба работника аэропорта зашли в салон и попросили ее еще раз показать удостоверение. «Это было очень унизительно и непрофессионально. Особенно то, как громко они задавали свои вопросы при всех остальных пассажирах», — пожаловалась Херрем.

Представитель авиакомпании принес извинения Леноре Херрем и заявил, что WestJet старается превозносить инклюзивность и все особенности человека.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

В июне женщина-трансгендер из Шотландии пожаловалась на сотрудников магазина Debenhams за то, что они не пустили ее примерить одежду в женской раздевалке. Джей Кэмпбелл выбрала вечернее платье на свадьбу подруги и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже — в мужской отдел. Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!