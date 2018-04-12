Темнокожий трансгендер захотел поработать моделью

Американка Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом сообщает Metro.

В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret».

Пост модели получил 90 тысяч лайков и 27 тысяч репостов.

«Крупные компании считают большим риском приглашать цветных трансгендеров. Я не понимаю, почему им так тяжело устраивать нам фотосессии. Хотя всему свое время. У всех нас есть своя уникальная история. Просто мы другие и имеем на это полное право. И мы просто хотим показать себя, и может быть однажды они заинтересуются нами», — поделилась Блум.

Лейна Блум несколько раз принимала участие в показах модных брендов и была первой темнокожей трансгендерной женщиной, чьи фотографии напечатали в индийском издании журнала Vogue.

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В марте СМИ Пакистана обратили внимание на первого в стране трансгендера, который устроился на местный телеканал в качестве ведущего новостей. Пенджаба Марвиа Малик подала заявку на вакансию ведущего, чтобы доказать, что люди из сообщества трансгендеров «способны на любую работу и могут делать все, что захотят».

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