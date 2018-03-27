В Пакистане ведущим новостей впервые стал трансгендер

СМИ Пакистана обратили внимание на первого в стране трансгендера, который устроился на местный телеканал в качестве ведущего новостей. Об этом сообщает The News.

21-летняя выпускница факультета журналистики университета Пенджаба Марвиа Малик (Marvia Malik) впервые появилась в прямом эфире телеканала Kohinoor News 23 марта 2018 года. Раньше она была мужчиной. Журналист подала заявку на вакансию ведущего, чтобы доказать, что люди из сообщества трансгендеров «способны на любую работу и могут делать все, что захотят».

Малик также заявила, что довольна своими успехами, однако ей предстоит еще немало усилий для улучшения положения трансгендеров в Пакистане. «Я хочу показать этой стране, что мы не просто объекты насмешек, что мы тоже люди», — заявила она.

В начале марта сенат Пакистана единогласно одобрил законопроект по защите прав трансгендеров. Жителям страны дали право изменять пол в паспортах, наследовать имущество и не подвергаться дискриминации, если они занимают государственные должности. Однако Малик настаивает, что необходимо изменить отношение общества к таким законам, чтобы они воспринимались гражданами всерьез.

Согласно последней переписи Пакистана в 2017 году, в стране насчитывается около 10 тысяч трансгендеров. Тогда численность этой категории населения страны оценили впервые. Всего же в Пакистане проживают почти 200 миллионов человек.

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