Журналист рассказал о трудностях жизни с ВИЧ после 10 лет утаивания

Корреспондент канала ABC Карл Шмид (Karl Schmid) рассказал о тайной борьбе с ВИЧ-инфекцией в течение 10 лет. Свою историю репортер опубликовал на личной странице в Facebook.

Публикация Шмида содержала его фотографию в футболке с изображением мемориала жертвам СПИДа. Со слов журналиста, он долго скрывал свою болезнь из-за страха перед осуждением общества.

«Привет. Я — 37-летний человек с ВИЧ-положительным статусом, который инфицирован уже почти 10 лет. Я работаю на телевидении. И по эту сторону камеры, хорошо это или плохо, таким людям, как я, запрещено быть такими, как я», — обратился к подписчикам Шмид. Он также добавил, что коллеги отговаривали его от обнародования информации о болезни, так как это, по их мнению, разрушит его жизнь.

Однако репортер решил бороться с ярлыками, навязанными обществом, и доказать, что его ВИЧ-статус никак не влияет на профессиональные или личностные качества. «Вы можете любить меня или ненавидеть. Но позвольте мне сказать тем, кто когда-либо сомневался в себе из-за этих трех страшных букв и одного символа, — только вы имеете значение. Ваши чувства, ваши мысли, ваши эмоции важны. И не позволяй никому говорить тебе обратное. Я Карл Шмид, и я ВИЧ-положительный!» — написал он.

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Подписчики единогласно поддержали Шмида, восхитившись его смелостью. «Смелость и силы на то, чтобы сказать в этом мире "я — это я", трудно найти. Ценю тебя и твою откровенность. В этих трех маленьких буквах и символе нет ничего постыдного, и никогда не должно было быть. Ты прекрасен именно таким, какой ты есть. Спасибо, что поделился этим», — прокомментировала фото одна из поклонниц таланта репортера.

Шмид — сотрудник подразделения телекомпании ABC в Лос-Анджелесе и Южной Калифорнии ABC7. Он известен как светский репортер, ежегодно освещающий церемонию вручения кинонаград «Оскар» и другие ключевые события из жизни Голливуда.

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