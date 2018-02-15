Ведущий с редким заболеванием показал лицо спустя 25 лет притворства

Репортер канала Fox TV 25 лет скрывал кожную болезнь витилиго ради работы в кадре. На историю Ли Томаса (Lee Thomas) обратило внимание британское издание Daily Mail.

После того как журналист рассказал всем о своей болезни, он стал ее международным представителем и вдохновителем носителей диагноза по всему миру.

25 лет назад Ли заметил, что кожа у него на голове частично поменяла цвет. Врачи поставили ему диагноз «витилиго» (нарушение пигментации — прим. «Ленты.ру»). Репортер решил скрыть от коллег свое состояние с помощью макияжа, чтобы не лишиться работы. Однако спустя годы болезнь стала проявляться на руках, и игнорировать ее стало невозможно.

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По словам Ли, болезнь могла стать смертным приговором для него как для тележурналиста. Однако случилось ровно противоположное: он утверждает, что, увидев себя в зеркале, поклялся не позволить ничему портить его планы. Через некоторое время коллеги узнали о его диагнозе, но не отвернулись, а решили поддержать.

Несмотря на то что статус Ли и уважение коллег к нему позволяли не скрывать болезнь, он продолжил густо гримироваться, чтобы неоднородный цвет лица не отвлекал зрителей от сообщаемых им новостей.

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