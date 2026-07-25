РИА Новости: Драпатый не мог справиться с алкоголизмом подчиненных

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в бытность командиром группировки «Хортица» не смог справиться с алкоголизмом среди подчиненных. О нерешенной проблеме сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими. Речь шла об алкоголизме личного состава», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР) полицией было изъято более 50 тонн крепкого алкоголя, а также более 37 тонн в пунктах размещения группировки «Хортица».

Драпатого назначили главнокомандующим ВСУ 22 июля. Он сменил на посту Александра Сырского, который был отправлен в отставку после массовых уличных протестов на Украине.