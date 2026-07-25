Маск раскрыл способ получения ВС России терминалов Starlink

Макс: ВС РФ контрабандой получили терминалы Starlink, которые использовали против Украины

Американский бизнесмен Илон Маск раскрыл, как российская армия получала терминалы Starlink, которые, по его словам, впоследствии были использованы для атак по территории Украины. Он рассказал об этом изданию Economist.

«Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска», — подчеркнул Маск. Он чситает, что затем ВС России в некоторых случаях использовали терминалы для атак по Украине.

Чтобы борться с этой ситуацией, компания американского предпринимателя совместно с украинскими властями создала «белый список», заблокировав терминалы, к которым получили доступ россияне. Однако Илон Маск выразил сожаления из-за того, что без Starlink остались граждане РФ, которые использовали их исключительно для обучения или доступа в интернет.

Ранее Илон Маск сделал заявление о завершении конфликта на Украине. По его словам, все закончится, если Запад пойдет на уступки России.