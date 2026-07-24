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11:59, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Маск сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Маск: Конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Stringer / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине закончится, если Запад пойдет на уступки России. Об этом сообщает Economist.

Маск сказал, что уже давно выступает за мир. По его словам, в этом случае нужно пойти на некоторые уступки России.

«Это не значит, что я на стороне России, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего. И именно это и произошло», — отметил бизнесмен.

Ранее американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine представит полнометражный фильм по «Одиссее».

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