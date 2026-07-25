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06:32, 25 июля 2026 (обновлено: 06:48, 25 июля 2026)Мир

В АдГ призвали прекратить помощь Украине

Депутат АдГ призвал прекратить помощь Киеву после данных о подрыве «Северных потоков»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) настаивает на полном свертывании военной и финансовой поддержки Киева. Депутат Бундестага от АдГ, эксперт по энергетической политике Штеффен Котре в беседе с ТАСС заявил, что фракция с самого начала конфликта выступала против поставок оружия Украине.

По его словам, военная помощь лишь затягивает боевые действия. Теперь же, считает Котре, появились дополнительные аргументы в пользу немедленного прекращения любых выплат и военной поддержки.

Парламентарий назвал «абсолютно неприемлемым» финансирование государства, чьи представители, по имеющимся данным, причастны к уничтожению критически важной для Германии инфраструктуры. Он также обратил внимание на коррупционные риски, отметив, что средства немецких налогоплательщиков могут оседать в карманах нечистоплотных украинских чиновников. В АдГ подчеркнули, что новые факты лишь подтверждают обоснованность их прежних требований.

До этого сопредседатель АдГ Алиса Вайдель в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о реорганизации федерального правительства.

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