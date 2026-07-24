Лидер АдГ раскрыла опасность кадровых перестановок Мерца

Лидер АдГ Вайдель: Кадровые перестановки Мерца лишь множат хаос в Германии

Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о реорганизации федерального правительства.

По ее словам, вместо ожидаемого «крупного успеха» перестановки только усилили нестабильность в стране.

Вайдель заявила, что на фоне острых вызовов, стоящих перед Германией, политический истеблишмент сосредоточен лишь на внутренних кадровых вопросах. В связи с этим она выступила за проведение новых федеральных выборов, резюмировав: «Германии нужны новые выборы».

Ранее сообщалось, что Мерц назначил Нину Варкен на пост главы своей администрации, чтобы перезагрузить Германию.