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22:41, 24 июля 2026 (обновлено: 22:46, 24 июля 2026)Мир

Лидер АдГ раскрыла опасность кадровых перестановок Мерца

Лидер АдГ Вайдель: Кадровые перестановки Мерца лишь множат хаос в Германии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алиса Вайдель

Алиса Вайдель. Фото: Christian Mang / Reuters

Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о реорганизации федерального правительства.

По ее словам, вместо ожидаемого «крупного успеха» перестановки только усилили нестабильность в стране.

Вайдель заявила, что на фоне острых вызовов, стоящих перед Германией, политический истеблишмент сосредоточен лишь на внутренних кадровых вопросах. В связи с этим она выступила за проведение новых федеральных выборов, резюмировав: «Германии нужны новые выборы».

Ранее сообщалось, что Мерц назначил Нину Варкен на пост главы своей администрации, чтобы перезагрузить Германию.

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