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14:12, 24 июля 2026 (обновлено: 14:29, 24 июля 2026)Мир

Мерц решил перезагрузить Германию с помощью женщины

Bloomberg: Мерц назначил Варкен главой администрации, чтобы перезагрузить Германию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назначил Нину Варкен на пост главы своей администрации, чтобы перезагрузить Германию. Об этом сообщает Bloomberg.

«В рамках более масштабных правительственных перестановок канцлер Германии Фридрих Мерц назначил бывшего министра здравоохранения Нину Варкен главой своей администрации», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, она станет первой женщиной, занявшей эту должность в Германии. Кадровые перестановки происходят в условиях, когда Мерц находится под давлением в преддверии сентябрьских региональных выборов в землях Саксония-Анхальт, Мекленбург — Передняя Померания и в Берлине. Ожидается, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) значительно укрепит там свои позиции.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил центристским консерваторам сотрудничать с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», чем разжег масштабные политические дебаты. Мерц выступает против сотрудничества с АдГ, ссылаясь на историческую ответственность Германии.

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