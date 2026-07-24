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09:28, 24 июля 2026Мир

Ключевой союзник Мерца призвал нарушить табу в политике Германии

Ключевой союзник канцлера Мерца призвал нарушить табу и сотрудничать с АдГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер предложил центристским консерваторам сотрудничать с крайне правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и разжег масштабные политические дебаты. Об этом пишет Politico.

«Тот, кто до сих пор говорит о брандмауэрах, не распознал реалии времени. Нам нужно разговаривать со всеми, кто хочет говорить», — заявил Кречмер в интервью Handelsblatt.

Канцлер Фридрих Мерц выступает против сотрудничества с АдГ, ссылаясь на историческую ответственность Германии. Однако на фоне опросов, где АдГ лидирует в восточных землях, региональные политики все чаще ставят под сомнение позицию Берлина.

В Саксонии-Анхальт, где выборы пройдут 6 сентября, АдГ набирает 41 процент и может получить абсолютное большинство. При этом Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить прихода ультраправых к власти, и призвал сосредоточиться на борьбе с ними, а не на внутренних дискуссиях.

Ранее Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за прекращение всей помощи Украине со стороны ФРГ. Она отметила, что партия выступает за мирные переговоры и намерена обеспечить мир на Украине. Политик подчеркнула, что АдГ не будет вставать на чью-либо сторону.

Вайдель добавила, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО также неприемлемы для партии. Она указала, что АдГ хочет вести переговоры и с Россией, и с США, и с Китаем, поскольку эти страны являются важными торговыми партнерами.

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